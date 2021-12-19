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Пушечный удар с центра поля! Видео фантастического гола экс-одноклубника Робиньо

Сергей Шаховец
19 декабря, 10:44
Бразильский нападающий Газиантепа Жоао Фигейредо стал героем поединка против Фенербахче

Жоао Фигейредо автор фантастического гола с центра поля / Фото: Getty Images

В матче 16-го тура чемпионата Турции Газиантеп победил Фенербахче со счетом 3:2.

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На 8-й минуте поединка бразильский форвард Газиантепа Жоао Фигейредо заметил, что вратарь Фенербахче далеко вышел от ворот и пушечным ударом оправил мяч за шиворот голкиперу.

Удар бразильца с центра поля получился просто загляденье!

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В этой встрече Жоао Фигейредо записал на свой счет дубль и голевой пас, став настоящим героем матча.

Отметим, что бразилец в свое время выступал в Атлетико Минейро, где его одноклубниками были звезда мирового футбола Робиньо и экс-динамовец Клейтон, который отыграл в команде Луческу 9 минут и стал чемпионом Украины.

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Клейтон покинул Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"