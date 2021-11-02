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ПСЖ втратив Мессі

Олег Люлька
2 листопада, 14:42
Аргентинський нападник пропустить кілька матчів через проблеми з коліном

Ліонель Мессі - поза грою / Фото: Reuters

Ліонель Мессі не зіграє у середу, 3 листопада, у виїзному матчі Ліги чемпіонів проти німецького Лейпцига через проблеми з коліном.

"Лео Мессі скаржиться на дискомфорт у підколінному сухожиллі зліва та біль у коліні після забиття", – йдеться в офіційному повідомленні ПСЖ.

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До того ж, за інформацією Infobae, аргентинський нападник парижан пропустить кілька найближчих матчів

Ушкодження 34-річний Мессі зазнав у матчі за збірну Аргентини з Венесуелою у вересні (3:1).

Курс реабілітації Ліонель планує пройти в клініці в Мадриді, а повністю відновитись розраховує до поєдинку кваліфікації ЧС-2022 проти Бразилії 17 листопада.

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Раніше ми писали, що у Мережі з'явилися результати голосування за Золотий м'яч-2021. Перший рядок там не у Мессі.