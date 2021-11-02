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ПСЖ потерял Месси

Олег Люлька
2 ноября, 14:42
Аргентинский нападающий пропустит несколько матчей из-за проблем с коленом

Лионель Месси - вне игры / Фото: Reuters

Лионель Месси не сыграет в среду, 3 ноября, в выездном матче Лиги чемпионов против немецкого Лейпцига из-за проблем с коленом.

"Лео Месси жалуется на дискомфорт в подколенном сухожилии слева и боль в колене после ушиба", – говорится в официальном сообщении ПСЖ.

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При этом, по информации Infobae, аргентинский нападающий парижан пропустит несколько ближайших матчей.

Повреждение 34-летний Месси получил в матче за сборную Аргентины с Венесуэлой в сентябре (3:1).

Курс реабилитации Лионель планирует пройти в клинике в Мадриде, а полностью восстановиться рассчитывает к поединку квалификации ЧМ-2022 против Бразилии 17 ноября.

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Ранее мы писали, что в Сети появились результаты голосования за Золотой мяч-2021 – первое место там не у Месси.