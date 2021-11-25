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ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
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Порту --
Атлетіко --
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
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Шериф --
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Ювентус --
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Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
25 листопада 22:00
Рома --
Зоря --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
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Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
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Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
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Шахтар --
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Рух --
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Колос --
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Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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ПСЖ визначився з наставником: клуб очолить легенда світового футболу

Сергій Шаховець
25 листопада, 18:17
Французький тренер Зінедін Зідан погодився очолити паризький клуб у новому сезоні

Зінедін Зідан у новому сезоні очолить ПСЖ / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-тренер Реала Зінедін Зідан має замінити наставника парижан Маурісіо Почеттіно, поввідомляє Le Parisien.

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За даними джерела, боси ПСЖ останні кілька тижнів активно ведуть переговори з 49-річним фахівцем. Але швидше за все, Зізу стане наставником Мессі та компанії не раніше, ніж із наступного сезону.

При цьому нинішній наставник Парі-Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно з великою ймовірністю очолить Манчестер Юнайтед.

Зінедін Зідан і Маурісіо Почеттіно / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, що сам Зінедін Зідан відмовився стати біля керма команди Роналду. І причина у француза дуже вагома – його дружина категорично не бажає жити в Англії, тим більше переїжджати до Манчестера.

Роналду і Зідан / Фото: Getty Images

Додамо, що Зідан – один із найтитулованіших тренерів світу. Мадридський Реал під його керівництвом тричі ставав переможцем Ліги чемпіонів. Загалом у Мадриді він виграв 11 титулів.

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Крім того, Зідан двічі ставав найкращим тренером світу.

Зінедін Зідан / Фото: Reuters