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Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
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Стрибки з водоспаду закінчились трагедією. Загинув регбіст

Любомир Луканюк
28 жовтня, 20:19
На відпочинку гравець регбійного клубу Бічестер Чарлі Вільямс загинув, стрибнувши з водоспаду. На нього приземлилися друзі

Поліція визнала загибель Чарлі нещасним випадком

Жахливий випадок стався в Австралії. Там втопився 24-річний британський регбіст Чарлі Вільямс.

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Гравець регбійного клубу Бічестер разом із друзями відпочивав неподалік міста Кернса. Якоїсь миті компанія вирішила викупатися, а для цього стрибнути з водоспаду.

Вільямс був першим, хто зважився стрибнути у воду, після чого те саме проробили його товариші.

На жаль, друзі регбіста приземлилися зверху на Чарлі. Вибравшись із води, вони помітили, що Вільямса з ними немає.

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Хлопці кинулися у воду, щоб знайти Вільямса, але не побачили тіла друга. Пройшло близько п'яти хвилин, перш ніж Чарлі було знайдено вже мертвим.

Раніше ми писали, що знаменитий спортсмен зірвався з 24-метрової висоти під час виконання небезпечного трюку.

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