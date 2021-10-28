Прыжки с водопада закончились трагедией. Погиб регбист

Полиция признала гибель Чарли несчастным случаем

Чудовищный случай произошел в Австралии. Там утонул 24-летний британский регбист Чарли Уильямс.

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Игрок регбийного клуба Бичестер вместе с друзьями отдыхал недалеко от города Кэрнса. В какой-то момент компания решила искупаться, а для этого прыгнуть с водопада.

Уильямс был первым, кто решился прыгнуть в воду, после чего то же самое проделали его товарищи.

К несчастью, друзья регбиста приземлились сверху на Чарли. Выбравшись из воды, они заметили, что Уильямса с ними нет.

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Парни бросились в воду, чтобы найти Уильямса, но не увидели тела друга. Прошло около пяти минут, прежде чем Чарли был найден уже мертвым.

Ранее мы писали, что знаменитый спортсмен сорвался с 24-метровой высоты во время исполнения опасного трюка.