30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Прыжки с водопада закончились трагедией. Погиб регбист

Любомир Луканюк
28 октября, 20:19
На отдыхе игрок регбийного клуба Бичестер Чарли Уильямс погиб, прыгнув с водопада. На него приземлились друзья

Полиция признала гибель Чарли несчастным случаем

Чудовищный случай произошел в Австралии. Там утонул 24-летний британский регбист Чарли Уильямс.

Читайте также: В Эквадоре застрелили знаменитого спринтера

Реклама

Игрок регбийного клуба Бичестер вместе с друзьями отдыхал недалеко от города Кэрнса. В какой-то момент компания решила искупаться, а для этого прыгнуть с водопада.

Уильямс был первым, кто решился прыгнуть в воду, после чего то же самое проделали его товарищи.

К несчастью, друзья регбиста приземлились сверху на Чарли. Выбравшись из воды, они заметили, что Уильямса с ними нет.

Реклама

Парни бросились в воду, чтобы найти Уильямса, но не увидели тела друга. Прошло около пяти минут, прежде чем Чарли был найден уже мертвым.

Ранее мы писали, что знаменитый спортсмен сорвался с 24-метровой высоты во время исполнения опасного трюка.

Читайте также: