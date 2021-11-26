26 листопада 19:30
Маріуполь 0
Львів 1
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Перевірка боєм: хто представить Україну в перших гонках Кубка світу з біатлону

Сергій Шаховець
26 листопада, 23:22
У суботу, 27 листопада, у шведському Естерсунді стартує перший етап Кубка світу-2021/22.

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Програму нового сезону Кубка світу з біатлону відкриють індивідуальні гонки у чоловіків та жінок.

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Збірну України у жіночій гонці, яка розпочнеться о 12:45 за київським часом, представлять Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко, Катерина Бех та Ірина Петренко.

Анастасія Меркушина / Фото: Twitter

У чоловічому забігу нашу команду представлять Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико та Андрій Доценко. Початок гонки у 16:00.

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Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

Зазначимо, що індивідуальну гонку пропустять Віта Семеренко та Олена Білосюк. Як пояснив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець, він вирішив приберегти вікових спортсменок для подальших стартів.

Раніше ми повідомляли, що олімпійські чемпіонки Сочі-2014 Юлія Джима та Олена Підгрушна ще до старту сезону забронювали собі місце на Іграх у Пекіні.

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Юлія Джима / Фото: biathlon.com.ua