26 ноября 19:30
Мариуполь 0
Львов 1
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Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
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Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Интер --
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Шахтер --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
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Зальцбург --
Севилья --
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Проверка боем: кто представит Украину в первых гонках Кубка мира по биатлону

Сергей Шаховец
26 ноября, 23:22
В субботу, 27 ноября, в шведском Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира-2021/22

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Программу нового сезона Кубка мира по биатлону откроют индивидуальные гонки у мужчин и женщин.

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Сборную Украины в женской гонке, которая начнется в 12:45 по киевскому времени, представят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валя Семеренко, Екатерина Бех и Ирина Петренко.

Анастасия Меркушина / Фото: Twitter

В мужском забеге нашу команду представят Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко и Андрей Доценко. Начало гонки в 16:00.

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Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Отметим, что индивидуальную гонку пропустят Вита Семеренко и Елена Билосюк. Как объяснил главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец, он решил поберечь возрастных спортсменок для дальнейших стартов.

Ранее мы сообщали, что олимпийские чемпионки Сочи-2014 Юлия Джима и Елена Пидгрушная еще до старта сезона забронировали себе место на Играх в Пекине.

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Юлия Джима / Фото: biathlon.com.ua