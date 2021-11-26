Проверка боем: кто представит Украину в первых гонках Кубка мира по биатлону

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Программу нового сезона Кубка мира по биатлону откроют индивидуальные гонки у мужчин и женщин.

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Сборную Украины в женской гонке, которая начнется в 12:45 по киевскому времени, представят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валя Семеренко, Екатерина Бех и Ирина Петренко.

Анастасия Меркушина / Фото: Twitter

В мужском забеге нашу команду представят Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко и Андрей Доценко. Начало гонки в 16:00.

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Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Отметим, что индивидуальную гонку пропустят Вита Семеренко и Елена Билосюк. Как объяснил главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец, он решил поберечь возрастных спортсменок для дальнейших стартов.

Ранее мы сообщали, что олимпийские чемпионки Сочи-2014 Юлия Джима и Елена Пидгрушная еще до старта сезона забронировали себе место на Играх в Пекине.

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