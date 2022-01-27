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Провалив сезон, але обігнав Левандовського. Мессі похвалився черговим досягненням

Сергій Шаховець
27 січня, 12:01
Зірковий аргентинець подолав позначку 300 мільйонів підписників у Instagram

У Мессі більше підписників, ніж у найкращого футболіста за версією ФІФА / Фото: Колаж: Сьогодні

Форвард ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі ніяк не може повернути свою колишню результативність у футбольних матчах. Але це не заважає зірці світового футболу підкорювати інші вершини.

Нещодавно Лео відреагував на своє досягнення у популярній соцмережі Instagram. Число підписників уславленого бомбардира досягло 303 мільйонів.

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"Нас уже 300 мільйонів! Я навіки вдячний усім за підтримку. Обіймаю вас!" – написав щасливий Мессі.

Зазначимо, що Мессі посідає друге місце у списку найпопулярніших футболістів у Instagram, поступаючись лише Кріштіану Роналду, який має 395 мільйонів підписників.

А ось у найкращого футболіста світу 2021 року за версією ФІФА Роберта Левандовського вдесятеро менше за підписників – 24 мільйони. Але він із цього приводу особливо не переживає.

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Додамо, що самим популярним українським спортсменом у Instagram є Василь Ломаченко. В уславленого боксера кількість фоловерів перевищує 2,1 млн. А серед українських футболістів пальма першості у захисника МанСіті Олександра Зінченка – 1,4 млн.

Олександр Зінченко / Фото: Instagram