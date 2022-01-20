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Провал сезону: українці не зуміли зачепитися за ТОП-40 в індивідуальній гонці

Сергій Шаховець
20 січня, 17:27
Українські біатлоністи провально виступили в індивідуальній гонці в Антгольці, не потрапивши до залікової зони

Тар'єй Бо, Антон Бабіков та Саїд Халілі на подіумі після гонки на 20 км. / Фото: Getty Images

Сьогодні в італійському Антгольці стартував сьомий етап Кубка світу з біатлону. Програму змагань відкривала індивідуальна чоловіча гонка на 20 км із чотирма вогневими рубежами.

Збірна України виступила без свого лідера – Дмитра Підручного, якого тренерський штаб вирішив поберегти перед наступними стартами.

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За відсутності Дмитра українці не зуміли поборотися за ТОП-40. Найкращий результат серед українських біатлоністів показав Антон Дудченко, який припустився 4 промахів і на фініші був 47-м.

А переможцем найдистанційнішої біатлонної гонки став росіянин Антон Бабіков, який чисто відстріляв усі мішені і показав час – 49:46.8.

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Срібло завоював норвежець Тар'єй Бо, а бронза у Саїда Халілі з Росії.

Результати індивідуальної чоловічої гонки, 20 км:

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1. Антон Бабіков (0+0+0+0) 49:46,8
2. Тар'єй Бо (0+0+0+2) +9,7
3. Саїд Карімулла Халілі (0+0+1+0) +48,5
...
47. Антон Дудченко (1+0+3+0) +5:57,5
55. Артем Тищенко (0+2+0+1) +6:24,3
62. Богдан Цимбал (1+2+2+0) +7:05,8
64. Артем Прима (1+0+4+1) +7:08,8
91. Тарас Лесюк (2+2+2+1) +9:59,7