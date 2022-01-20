Провал сезона: украинцы не сумели зацепиться за ТОП-40 в индивидуальной гонке

Тарьей Бе, Антон Бабиков и Саид Халили на подиуме после гонки на 20 км / Фото: Getty Images

Сегодня в итальянском Антхольце стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону. Программу соревнований открывала индивидуальная мужская гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами.

Сборная Украины выступила без своего лидера – Дмитрия Пидручного, которого тренерский штаб решил поберечь перед следующими стартами.

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В отсутствие Дмитрия украинцы не сумели побороться за ТОП-40. Лучший результат среди украинских биатлонистов показал Антон Дудченко, который допустил 4 промаха и на финише был 47-м.

А победителем самой дистанционной биатлонной гонки стал россиянин Антон Бабиков, чисто отстрелявший все мишени и показавший время – 49:46.8.

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Серебро завоевал норвежец Тарьей Бе, а бронза у Саида Халили из России.

Результаты индивидуальной мужской гонки, 20 км:

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1. Антон Бабиков (0+0+0+0) 49:46,8

2. Тарьей Бе (0+0+0+2) +9,7

3. Саид Каримулла Халили (0+0+1+0) +48,5

...

47. Антон Дудченко (1+0+3+0) +5:57,5

55. Артем Тищенко (0+2+0+1) +6:24,3

62. Богдан Цымбал (1+2+2+0) +7:05,8

64. Артем Прима (1+0+4+1) +7:08,8

91. Тарас Лесюк (2+2+2+1) +9:59,7