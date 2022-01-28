Проти Усика з новим тренером. Промоутер Джошуа назвав дату збору до мегафайту

Дату реваншу оголосять наприкінці січня / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як мегафайт за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі зірвався з вини Циганського короля, промоутери боксерів повернулися до раніше запланованих поєдинків. За словами Едді Гірна, Джошуа почне підготовку до реваншу з Усиком у середині лютого, а готуватиме британця новий тренерський склад.

"По перше, Ентоні особисто оголосить ім'я нового тренера, а по-друге, це буде зроблено після того, як розпочнеться тренувальний табір. Думаю, що офіційно підготовка розпочнеться через два-три тижні, десь у середині лютого.

Джошуа з Маккрекеном / Фото: Sky Sports

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Усик? Тут усе досить просто. Ми маємо контракт, і ми знаємо всі умови, ми хочемо провести цей бій. Єдине питання, яке залишається вирішити, це коли та де він пройде. Зараз ми розглядаємо квітень на Уемблі або десь ще. Але це ще не офіційно, тому не треба бігти та бронювати номери в готелях", – заявив Гірн в інтерв'ю TalkSPORT.

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

Раніше Ф'юрі обізвав Джошуа та його промоутера Едді Гірна психіками, за їх відмову від космічної суми відступних – 90 мільйонів доларів. Циганський король звинуватив Ей-Джея та його менеджера у зриві поєдинку з Олександром Усиком.

Ф'юрі змушений буде чекати бою з Усиком / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, у першому поєдинку Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Поєдинок відбувся 25 вересня минулого року у Лондоні.