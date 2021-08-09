Проти українця Зозулі в Іспанії виступила ЛГБТ-спільнота

Український нападник Роман Зозуля недавно знайшов собі нову команду в Іспанії. Але його кар'єра в Фуенлабраді під загрозою через протест ЛГБТ-спільноти

Проти Романа Зозулі виступила ЛГБТ-спільнота / Фото: Facebook

Після того, як Роман Зозуля пішов з Альбасете, він довго не міг знайти нову команду. Перед цим трансфер українця двічі! зривали фанати – в Ешторіл і Алькокорн.

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Нарешті, Роману вдалося домовитися з керівництвом Фуенлабради про дворічний контракті. Однак прихід українця знову викликав невдоволення. На цей раз – ЛГБТ-спільноти Fuenla Entiende.

"Зозуля публічно підтримував українське воєнізоване формування, яке пов'язане з радикальними організаціями, а в соціальних мережах позував на тлі нацистської нумерології.

Крім того, Зозулю на матчах публічно підтримували політичні лідери ультраправої іспанської партії VOX.

У всьому світі відомо, що люди з поглядами Зозулі нетерпимі до інакомислення і схильні здійснювати напади на іммігрантів і представників сексуальних меншин.

У нашому місті, який є еталоном захисту прав людини, не місце подібним фашистським, ксенофобським і гомофобську ідей і цінностей, які не мають нічого спільного зі спортивними цінностями і суперечать цінностям, які місто Фуенлабрада будувало і відстоювало протягом багатьох років", – йдеться в заяві Fuenla Entiende.

Нагадаємо, з подібним ставленням Роман Зозуля вже стикався в Іспанії. У 2017 році він повинен був перейти в Райо Вальєкано – фанати цього клубу зірвали трансфер, звинувативши українця в ультраправих і нацистських поглядах.

При цьому в Україні в червні цього року Роман Зозуля отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня за те, що не один рік допомагає нашим військовим.