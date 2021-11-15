Просто подивіться на Роналду: емоції португальця після сенсаційної поразки від збірної Сербії

Кріштіану Роналду / Фото: UEFA.com

Недільний поєдинок у Лісабоні між збірними Португалії та Сербії завершився сенсацією. Гості здобули вольову перемогу 2:1, а з нею і пряму путівку на ЧС-2022.

Португальців же чекає плей-офф із півфіналу та фіналу, тож Кріштіану Роналду має всі шанси не виступити на мундіалі-2022 у Катарі.

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36-річний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду емоційно відреагував на поразку національної команди у заключному матчі групової стадії відбору до ЧС-2022 зі збірною Сербії (1:2).

Португалія набрала 17 очок, посіла друге місце у таблиці групи та вирушає у стики.

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За регламентом, у стики потрапляють 10 команд, які посіли друге місце у групах, плюс дві команди з найвищим рейтингом Ліги націй, які не зуміли посісти друге місце у своїй групі відбору ЧС.

Вперше в історії чемпіонатів світу стикові матчі пройдуть у два етапи – півфінал та фінал. Переможці шести півфінальних пар грають у фіналі за три путівки до Катару.