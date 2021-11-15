Просто посмотрите на Роналду: эмоции португальца после сенсационного поражения от сборной Сербии

Криштиану Роналду / Фото: UEFA.com
Воскресный поединок в Лиссабоне между сборными Португалии и Сербии завершился сенсацией. Гости добыли волевую победу 2:1, а с ней и прямую путевку на ЧМ-2022.
Португальцев же ждет плей-офф из полуфинала и финала, так что Криштиану Роналду имеет все шансы не выступить на мундиале-2022 в Катаре.
36-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на поражение национальной команды в заключительном матче групповой стадии отбора к ЧМ-2022 со сборной Сербии (1:2).
Португалия набрала 17 очков, заняла второе место в таблице группы и отправляется в стыки.
По регламенту, в стыки попадают 10 команд, занявших вторые места в группах, плюс две команды с наивысшим рейтингом Лиги наций, не сумевшие занять второе место в своей группе отбора ЧМ.
Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар играют в финале за три оставшиеся путевки в Катар.