Просто знущання! Легенда українського тенісу наїхав на Усика через бій з Джошуа

Сергій Стаховський поставив питання Олександру Усику щодо бою проти Ентоні Джошуа

20 серпня відбудеться бій-реванш між Усиком та Джошуа. Минулого року українець здолав британця в Лондоні та завоював чемпіонські пояси за версією WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Подія пройде У місті Джідда, Саудівська Аравія. Свою думку щодо вибору країни проведення бою висловив український тенісист Сергій Стаховський.

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"Ломаченко записався в тероборону, і Усик колись записувався. Але, знаєте, діяти треба послідовно. Після 24 лютого кожен зробив свій вибір, але, як кажуть, когось виправлятиме могила. Мені шкода, що люди з таким високим ім'ям та реноме, які могли б зробити багато в медійному плані, несуть меседж, який незрозумілий. Він незрозумілий як там, так і у нас. Така позиція розмиває кордони, і це жахливо.

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Усик битиметься в Саудівській Аравії. Ця країна хоч одну санкцію проти Росії запровадила? Я, коли побачив, що вони будуть битися в Саудівській Аравії, сказав, що це просто знущання. Якщо не вистачає інтелекту людям, то біля них мають бути ті, у кого цього інтелекту вистачає. Але це не той випадок".

Зазначимо, що Олександр виграв усі 19 поєдинків у своїй кар'єрі профі, 13 з них – нокаутом. У Джошуа були 24 перемоги у 26 боях. До речі, букмекери вважають Усика фаворитом бою-реваншу проти Джошуа