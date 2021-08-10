Просто безумство! У Парижі перекривають вулиці заради кортежу Мессі

Ліонель Мессі в Парижі / Фото: Reuters
Ніяких перешкод перед підписанням аргентинського нападника не залишилося! Ліонель вже покинув госпіталь, де успішно пройшов медобстеження.
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Найімовірніше, Мессі відправиться прямо на прес-конференцію, де буде оголошено про укладення контракту.
У Парижі Мессі пересувається у супроводі поліції, заради нього перекривають цілі вулиці. Ну прям президентський кортеж!
Як ми повідомляли, ПСЖ і Ліонель Мессі погодили контракт на два роки з можливістю продовження ще на один – до літа 2024-го. Зараз Лео 34 роки.
Зарплата Мессі в Парижі чистими складе 35 млн євро в рік. Це більше, ніж у його бразильського одноклубника Неймара (31 млн євро), але більш ніж в два рази менше, ніж було у самого Ліонеля в Барселоні, де він отримував на руки 74,9 млн євро в рік.
СКІЛЬКИ БУДЕ ОТРИМУВАТИ МЕССІ В ПСЖ
- 35 млн євро – на рік
- 2,9 мільйона євро – на місяць
- 675 тисяч євро – в тиждень
- 95 890 євро – в день
- 67 євро – в хвилину
- 1,1 євро – в секунду
У складі Барселони Мессі 10 раз став чемпіоном Іспанії, завоював сім Кубків і вісім Суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.
Як ПСЖ анонсував прихід Мессі: