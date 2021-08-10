Просто безумие! В Париже перекрывают улицы ради кортежа Месси

Никаких преград перед подписанием аргентинского нападающего не осталось! Лионель уже покинул госпиталь, где успешно прошел медобследование.

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Вероятнее всего, Месси отправится прямиком на пресс-конференцию, где будет объявлено о заключении контракта.

В Париже Месси передвигается в сопровождении полиции, ради него перекрывают целые улицы. Ну прям президентский кортеж!

Как мы сообщали, ПСЖ и Лионель Месси согласовали контракт на два года с возможностью продления еще на один – до лета 2024-го. Сейчас Лео 34 года.

Зарплата Месси в Париже чистыми составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но более чем в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.

СКОЛЬКО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ МЕССИ В ПСЖ

35 млн евро – в год

2,9 миллиона евро – в месяц

675 тысяч евро – в неделю

95 890 евро – в день

67 евро – в минуту

1,1 евро – в секунду

В составе Барселоны Месси 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Как ПСЖ анонсировал приход Месси: