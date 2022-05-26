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Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
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Данія --
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Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
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Прощення не буде! Бос УЄФА ухвалив вирок російському футболу

Андрій Трофімов
26 травня, 12:31
Глава УЄФА Александер Чеферін думав, що війна в Україні триватиме лише кілька тижнів. А тепер розмірковує про подальші санкції проти Росії

Чеферін підтвердив, що Зеніту не світить Ліга чемпіонів / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент УЄФА Александер Чеферін розповів, які будуть наслідки для російського футболу через війну в Україні.

Раніше російські клуби відсторонили від єврокубків наступного сезону. Але, за словами Чеферіна, навряд чи вони скоро повернуться на міжнародний рівень.

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"Всі ми недооцінювали ситуацію в попередні місяці. Ніхто не міг припустити, що вибухне така війна. Коли це почалося, ми всі думали, що це триватиме кілька тижнів. Тому зараз дуже складно передбачати, що буде далі.

Я не впевнений, що російські клуби зможуть знову грати у єврокубках", – цитує Чеферіна Sky Sport Italia.

Після таких санкцій у Росії хочуть попроситися в Азіатську конфедерацію футболу.

Нагадаємо, раніше президент УЄФА отримав футболку Шахтаря з написом MARIUPOL.