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Прощения не будет! Босс УЕФА вынес приговор российскому футболу

Андрей Трофимов
26 мая, 12:31
Глава УЕФА Александер Чеферин думал, что война в Украине продлится всего несколько недель. А теперь размышляет о дальнейших санкциях против России

Чеферин подтвердил, что Зениту не светит Лига чемпионов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, какие будут последствия для российского футбола из-за войны в Украине.

Ранее российские клубы отстранили от еврокубков следующего сезона. Но по словам Чеферина, вряд ли они скоро вернутся на международный уровень.

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"Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы. Никто не мог предположить, что разразится такая война. Когда это началось, мы все думали, что это продлится пару недель. Поэтому сейчас очень сложно предсказывать, что произойдет дальше.

Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках", – цитирует Чеферина Sky Sport Italia.

После таких санкций, в России хотят попроситься в Азиатскую конфедерацию футбола.

Напомним, ранее президент УЕФА получил футболку Шахтера с надписью MARIUPOL.