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Промоутер заговорив про повернення Кличка: "Але це небезпечно"

Любомир Луканюк
6 грудня, 15:36
Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум не впевнений, що Володимиру Кличку варто спробувати побити рекорд Джорджа Формана

Арум не вірить, що Кличко знову може стати чемпіоном / Фото: Колаж: Сьогодні

Іноді виникають розмови про повернення Володимира Кличка. Наш боксер провів свій останній бій у квітні 2017 року. Програв нокаутом Джошуа.

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Але Володимир неодноразово говорив, що може відновити кар'єру, щоб побити рекорд легендарного Джорджа Формана. Той у 1994 році у віці 45 років завоював титули чемпіона світу за версіями WBA та IBF, ставши найстарішим чемпіоном світу в історії боксу.

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум має сумнів, що Кличку варто знову боксувати.

"Я думаю, що це було б дуже небезпечно для Володимира. Йому зараз – 45. Це досить багато. Форман зробив диво. Йому хоч і було за 40, але він виглядав як 36-річний", – сказав Боб Арум.

Останній бій Кличка:

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Раніше ми писали, що під час благодійного вечора у Берліні Володимир Кличко встановив контакти з найважливішими персонами Німеччини.