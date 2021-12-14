14 грудня 22:00 Онлайн
Дженоа --
Салернітана --
14 грудня 22:00 Онлайн
Манчестер Сіті --
Лідс --
15 грудня 22:00 Онлайн
Арсенал --
Вест Хем --
16 грудня 19:45 Онлайн
Реал --
Житлобуд-1 --
16 грудня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
16 грудня 21:45 Онлайн
Челсі --
Евертон --
16 грудня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Ньюкасл --
17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Промоутер Усика: "Син Мавроді? Про кого мова взагалі?"

Сергій Шаховець
14 грудня, 22:44
Олександр Красюк прокоментував бажання російського опозиціонера Максима Мернеса допомогти в організації бою-реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа у Києві

Усик vs Джошуа: попереду - реванш / Фото: Getty Images

Син Сергія Мароді готовий компенсувати фінансові втрати для організаторів у разі проведення поєдинку в українській столиці.

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк так відреагував на зухвалу заяву Максима Мернеса.

Реклама

Є його номер телефону? Хто це взагалі такий? Про кого йдеться?

Якщо чесно не відповім, давайте спочатку ознайомлюся з тим, хто автор цієї публікації, і про що йдеться.

Але з стосовно поєдинку Усик – Джошуа, то класно було б його організувати у Києві.

Я вже читаю у коментарях, що мене звинувачують у тому, що "Красюк постійно обіцяє-обіцяє, але нічого не робить для цього".

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Насправді багато чого робимо і хочеться, щоб цей поєдинок відбувся. Не просто хочемо, це мрія і Усіка, і Красюка, і Кличка — всіх нас це мрія, щоб наші співвітчизники, кияни могли відвідати шоу такого масштабу.

Таке шоу – це рівень фіналу Ліги чемпіонів. Працюємо над цим. Буде чи не буде: якщо Бог дасть, то буде", – сказав Красюк на прес-конференції перед турніром K2 Promotions.

Зазначимо, що Мернес розглядає організацію реваншу у Києві як інвестицію в Україну. Опозиціонер у майбутньому бажає попросити політичного притулку в українській державі.

Максим Мернес готовий організувати бій Усік – Джошуа у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Нагадаємо, що довгоочікуваний реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.

Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.

Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS