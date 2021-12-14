Промоутер Усика: "Син Мавроді? Про кого мова взагалі?"

Усик vs Джошуа: попереду - реванш / Фото: Getty Images
Син Сергія Мароді готовий компенсувати фінансові втрати для організаторів у разі проведення поєдинку в українській столиці.
Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк так відреагував на зухвалу заяву Максима Мернеса.
Є його номер телефону? Хто це взагалі такий? Про кого йдеться?
Якщо чесно не відповім, давайте спочатку ознайомлюся з тим, хто автор цієї публікації, і про що йдеться.
Але з стосовно поєдинку Усик – Джошуа, то класно було б його організувати у Києві.
Я вже читаю у коментарях, що мене звинувачують у тому, що "Красюк постійно обіцяє-обіцяє, але нічого не робить для цього".
Насправді багато чого робимо і хочеться, щоб цей поєдинок відбувся. Не просто хочемо, це мрія і Усіка, і Красюка, і Кличка — всіх нас це мрія, щоб наші співвітчизники, кияни могли відвідати шоу такого масштабу.
Таке шоу – це рівень фіналу Ліги чемпіонів. Працюємо над цим. Буде чи не буде: якщо Бог дасть, то буде", – сказав Красюк на прес-конференції перед турніром K2 Promotions.
Зазначимо, що Мернес розглядає організацію реваншу у Києві як інвестицію в Україну. Опозиціонер у майбутньому бажає попросити політичного притулку в українській державі.
Нагадаємо, що довгоочікуваний реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.
Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.