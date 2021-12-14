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Промоутер Усика: "Сын Мавроди? О ком речь вообще?"

Сергей Шаховец
14 декабря, 22:44
Александр Красюк прокомментировал желание российского оппозиционера Максима Мернеса помочь в организации боя-реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Киеве

Усик vs Джошуа: впереди - реванш / Фото: Getty Images

Сын Сергея Мароди готов компенсировать финансовые потери для организаторов в случае проведения поединка в украинской столице.

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк так отреагировал на дерзкое заявление Максима Мернеса.

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"Есть его номер телефона? Кто это вообще такой? О ком идет речь?

Если честно не отвечу, давайте сначала ознакомлюсь с тем, кто автор этой публикации, и о чем речь идет.

Но по поводу поединка Усик – Джошуа, то классно было бы его организовать в Киеве.

Я уже читаю в комментариях, что меня обвиняют в том, что "Красюк постоянно обещает-обещает, но ничего не делает для этого".

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

На самом деле, много чего делаем и хочется, чтобы этот поединок состоялся. Не просто хотим, это мечта и Усика, и Красюка, и Кличко — всех нас это мечта, чтобы наши соотечественники, киевляне могли посетить шоу такого масштаба

Такое шоу – это уровень финала Лиги чемпионов. Работаем над этим. Будет или не будет: если Бог даст, то будет", – сказал Красюк на пресс-конференции перед турниром K2 Promotions.

Отметим, что Мернес рассматривает организацию реванша в Киеве, как инвестицию в Украину. Оппозиционер в будущем желает попросить политическое убежище в украинском государстве.

Максим Мернес готов организовать бой Усик – Джошуа в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, что долгожданный реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.

Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.

Александр Усик VS Энтони Джошуа / Фото: REUTERS