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2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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Промоутер Усика: "Звідки ви можете знати, скільки заробить Олександр?"

Сергій Шаховець
22 вересня, 18:52
Сума, яку заробить український боксер в поєдинку з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі, як і раніше залишається загадкою

Усик лякає табір Джошуа своїм розумом / Фото: Reuters

Напередодні мегафайту Олександра Усика (18-0, 13 KO) і Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк в своєму Instagram прокоментував відомості про гонорар українського боксера. За словами промоутера, точної суми ще ніхто не назвав.

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"Звідки ви знаєте гонорар Усика? З усього, що було в пресі, ніхто не потрапив в яблучко. Всі стріляють в молоко", – заявив Красюк в Instagram.

Раніше повідомлялося, що гонорар Усика складе 3 млн фунтів (приблизно 3,5 млн євро), при цьому сума може вирости до 5 млн фунтів (близько 5,8 млн євро), якщо буде продано солідну кількість платних трансляцій бою з Ентоні Джошуа.

Усик показав свою майстерність в рингу / Фото: REUTERS

Нагадаємо, що 25 вересня на лондонському стадіоні "Тоттенхем" відбудеться бій за чемпіонські титули WBA, WBO і IBF.

Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

Відзначимо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

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