22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
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Промоутер Усика: "Гонорар за бій з Джошуа – найбільший в кар'єрі Олександра"

Сергій Шаховець
19 вересня, 15:56
Олександр Красюк розповів, наскільки вигідний для його клієнта з фінансової точки зору бій з титулованим британцем Ентоні Джошуа

Гонорар Усика за бій з Джошуа - найбільший в його кар'єрі / Фото: Fightnews

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк в інтерв'ю Tribuna.com відповів на запитання про те, чи є гонорар суперважковаговика Олександра Усика (18-0, 13 KO) за бій з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) найбільшою виплатою в кар'єрі українця.

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"Потенційно – так, це найбільший гонорар у кар'єрі Усика. Хоча його найбільший гонорар ще попереду", – сказав Красюк.

Порівняйте фізичну форму Ентоні Джошуа і Олександр Усика / Фото: Instagram

Бій за чемпіонські пояси в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Усик – Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні.

Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

У букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

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