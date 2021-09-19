Промоутер Усика: "Гонорар за бій з Джошуа – найбільший в кар'єрі Олександра"

Гонорар Усика за бій з Джошуа - найбільший в його кар'єрі / Фото: Fightnews

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк в інтерв'ю Tribuna.com відповів на запитання про те, чи є гонорар суперважковаговика Олександра Усика (18-0, 13 KO) за бій з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) найбільшою виплатою в кар'єрі українця.

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"Потенційно – так, це найбільший гонорар у кар'єрі Усика. Хоча його найбільший гонорар ще попереду", – сказав Красюк.

Порівняйте фізичну форму Ентоні Джошуа і Олександр Усика / Фото: Instagram

Бій за чемпіонські пояси в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Усик – Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні.

Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

У букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.