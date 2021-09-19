22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
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Промоутер Усика: "Гонорар за бой с Джошуа – самый большой в карьере Александра"

Сергей Шаховец
19 сентября, 15:56
Александр Красюк рассказал, насколько выгодный для его клиента с финансовой точки зрения бой с титулованным британцем Энтони Джошуа

Гонорар Усика за бой с Джошуа - самый большой в его карьере / Фото: Fightnews

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Tribuna.com ответил на вопрос о том, является ли гонорар супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO) за бой с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) самой большой выплатой в карьере украинца.

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"Потенциально – да, это самый большой гонорар в карьере Усика. Хотя его самый большой гонорар еще впереди", – сказал Красюк.

Сравните физическую форму Энтони Джошуа и Александр Усика / Фото: Instagram

Бой за чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Усик – Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне.

Постер боя Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

У букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

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