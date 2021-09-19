Промоутер Усика: "Гонорар за бой с Джошуа – самый большой в карьере Александра"

Гонорар Усика за бой с Джошуа - самый большой в его карьере / Фото: Fightnews

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Tribuna.com ответил на вопрос о том, является ли гонорар супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO) за бой с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) самой большой выплатой в карьере украинца.

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"Потенциально – да, это самый большой гонорар в карьере Усика. Хотя его самый большой гонорар еще впереди", – сказал Красюк.

Сравните физическую форму Энтони Джошуа и Александр Усика / Фото: Instagram

Бой за чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Усик – Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне.

Постер боя Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

У букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.