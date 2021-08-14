14 серпня 17:00 Про матч
Верес 1
Ворскла 1
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Промоутер дав пораду Усику, як перемогти Джошуа

Олег Люлька
14 серпня, 18:27
Генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк рекомендує своєму підопічному Олександру Усику не сподіватися на прихильність суддів, а все вирішити нокаутом

Постер бою Усик - Джошуа / Фото: Инстаграм

"Суперечливі суддівські рішення ухвалюются не тільки у Великій Британії, а всюди. Можливо, це відбувається щотижня. Навіть на Олімпіаді були суперечливі рішення суддів", – цитує Красюка канал SecondsOut .

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"Я вважаю за краще, щоб боксер не залишав суддям жодних шансів оцінити поєдинок і припуститися помилки. Чим швидше Усик закінчить бій з Джошуа, тим менше відповідальності він покладатиме на суддів", – заявив Красюк

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Сегодня|Спорт

Нагадаємо, бій Джошуа, що володіє поясами WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі, проти претендента Усика відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Готспур", що вміщає понад 60 тисяч глядачів.

Усі квитки на бій Джошуа – Усик, вартість яких становила від 47 до 2350 євро, були продані за добу.

У букмекерів фаворит бою – Джошуа (1.4), коефіцієнт на Усика – 3.0, на нічию. – 19.0. Виходячи з цих котирувань, ймовірність виграшу британця становить 65 відсотків, українця – 30 відсотків.

Дивіться, як 2017-го завершився бій Джошуа з Володимиром Кличком

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