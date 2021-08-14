Промоутер дав пораду Усику, як перемогти Джошуа

Постер бою Усик - Джошуа / Фото: Инстаграм

"Суперечливі суддівські рішення ухвалюются не тільки у Великій Британії, а всюди. Можливо, це відбувається щотижня. Навіть на Олімпіаді були суперечливі рішення суддів", – цитує Красюка канал SecondsOut .

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"Я вважаю за краще, щоб боксер не залишав суддям жодних шансів оцінити поєдинок і припуститися помилки. Чим швидше Усик закінчить бій з Джошуа, тим менше відповідальності він покладатиме на суддів", – заявив Красюк

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Сегодня|Спорт

Нагадаємо, бій Джошуа, що володіє поясами WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі, проти претендента Усика відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Готспур", що вміщає понад 60 тисяч глядачів.

Усі квитки на бій Джошуа – Усик, вартість яких становила від 47 до 2350 євро, були продані за добу.

У букмекерів фаворит бою – Джошуа (1.4), коефіцієнт на Усика – 3.0, на нічию. – 19.0. Виходячи з цих котирувань, ймовірність виграшу британця становить 65 відсотків, українця – 30 відсотків.

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