Промоутер дал совет Усику, как победить Джошуа

Постер боя Усик - Джошуа / Фото: Инстаграм

"Противоречивые судейские решения принимаются не только в Великобритании, а повсюду. Возможно, это происходит каждую неделю. Даже на Олимпиаде были спорные решения судей", – цитирует Красюка канал SecondsOut.

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"Я предпочитаю, чтобы боксер не оставлял судьям никаких шансов оценить поединок и допустить ошибку. Чем быстрее Усик закончит бой с Джошуа, тем меньше ответственности он будет возлагать на судей", – заявил Красюк

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Сегодня|Спорт

Напомним, бой Джошуа, владеющего поясами WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, против претендента Усика состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", вмещающем свыше 60 тысяч зрителей.

Все билеты на бой Джошуа – Усик, стоимость которых составляла от 47 до 2350 евро, были проданы за сутки.

У букмекеров фаворит боя – Джошуа (1.4), коэффициент на Усика – 3.0, на ничью. – 19.0. Исходя из этих котировок, вероятность выигрыша британца составляет 65 процентов, украинца – 30 процентов.

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