22 вересня 45+2’
Шахтар 1
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Прометей пише свою історію: команда вперше завоювала Суперкубок України

Сергій Шаховець
22 вересня, 21:21
Чемпіон України з селища Слобожанське в матчі за баскетбольний Суперкубок України зумів обіграти київський Будівельник

Прометей став володарем Суперкубка України / Фото: ФБУ

Сьогодні в Києві відбувся поєдинок за баскетбольний Суперкубок України між командами Прометей і Будівельник. У непростому матчі чемпіон України виявився сильнішим за київську команду і переміг суперника з перевагою всього в 5 очок.

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Першу чверть впевнено виграв Прометей з перевагою в шість очок. У другій 10-хвилинці кияни зуміли відіграти два очка. Але в третьому періоді підопічні Гінзбурга заробили перевагу в 9 очок.

Заключна чверть виявилася грою нервів, в якій Прометей зумів втримати перевагу і виграти престижний трофей.

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Для чемпіона України це перший Суперкубок в його історії. Нагадаємо, що в минулому сезоні, також вперше, Прометей завоював перші золоті метали української баскетбольної Суперліги.

Раніше ми повідомляли, що Прометей успішно пройшов кваліфікацію в групову стадію Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що український клуб обіграв болгарський Левскі (96:56), чеську Опаву (100:78) і російську Парму (67:65).

Баскетбол. Суперкубок України

Прометей – Будівельник – 104:99 (27:21, 24:26, 29:20, 24:32)

Прометей: Доу 6о + 5пд, Харрісон 25о + 5пд, Еванс 19о + 5пд, Стефенс 9о + 5пд, Сидоров 20, Лукашов 6, Липовий, Бєліков, Тихонов, Петров 12о + 7пд, Кемпбел 7, Климов.

Будівельник: Клавел 32, Кобець 3, Стоктон 6о + 10пр, Браун 15о + 8пд, Гордон 24о + 7пд, Грицак 3, Близнюк 11, Апшоу 5.

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