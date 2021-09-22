22 сентября 48’
Шахтер 1
Динамо 0
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости баскетбола

Прометей пишет свою историю: команда впервые завоевала Суперкубок Украины

Сергей Шаховец
22 сентября, 21:21
Чемпион Украины из поселка Слобожанское в матче за баскетбольный Суперкубок Украины сумел обыграть киевский Будивельник

Прометей стал обладателем Суперкубка Украины / Фото: ФБУ

Сегодня в Киеве состоялся поединок за баскетбольный Суперкубок Украины между командами Прометей и Будивельник. В непростом матче чемпион Украины оказался сильнее киевской команды и победил соперника с перевесом всего в 5 очков.

Читайте также: Что Украина построит в борьбе за Евробаскет и каким будет новый чемпионат

Реклама

Первую чверть уверенно выиграл Прометей с преимуществом в шесть очок. Во второй 10-минутке киевляне сумели отыграть два очка. Но в третьем периоде подопечные Гинзбурга заработали преимущество в 9 очков.

Заключительная четверть оказалась игрой нервов, в которой Прометей сумел удержать преимущество и выиграть престижный трофей.

Реклама

Для чемпиона Украины это первый Суперкубок в его истории. Напомним, что в минувшем сезоне, также впервые, Прометей завоевал первые золотые метали украинской баскетбольной Суперлиги.

Ранее мы сообщали, что Прометей успешно прошел квалификацию в групповую стадию Лиги чемпионов. Напомним, что украинский клуб обыграл болгарский Левски (96:56), чешскую Опаву (100:78) и российскую Парму 67:65.

Баскетбол. Суперкубок Украины

Прометей – Будивельник – 104:99 (27:21, 24:26, 29:20, 24:32)

Прометей: Доу 6о+5пд, Харрисон 25о+5пд, Эванс 19о+5пд, Стефенс 9о+5пд, Сидоров 20, Лукашов 6, Липовый, Беликов, Тихонов, Петров 12о+7пд, Кемпбел 7, Климов.

Будивельник: Клавел 32, Кобец 3, Стоктон 6о+10пр, Браун 15о+8пд, Гордон 24о+7пд, Грицак 3, Близнюк 11, Апшоу 5.

Реклама

Реклама