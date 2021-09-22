Прометей пишет свою историю: команда впервые завоевала Суперкубок Украины

Прометей стал обладателем Суперкубка Украины / Фото: ФБУ

Сегодня в Киеве состоялся поединок за баскетбольный Суперкубок Украины между командами Прометей и Будивельник. В непростом матче чемпион Украины оказался сильнее киевской команды и победил соперника с перевесом всего в 5 очков.

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Первую чверть уверенно выиграл Прометей с преимуществом в шесть очок. Во второй 10-минутке киевляне сумели отыграть два очка. Но в третьем периоде подопечные Гинзбурга заработали преимущество в 9 очков.

Заключительная четверть оказалась игрой нервов, в которой Прометей сумел удержать преимущество и выиграть престижный трофей.

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Для чемпиона Украины это первый Суперкубок в его истории. Напомним, что в минувшем сезоне, также впервые, Прометей завоевал первые золотые метали украинской баскетбольной Суперлиги.

Ранее мы сообщали, что Прометей успешно прошел квалификацию в групповую стадию Лиги чемпионов. Напомним, что украинский клуб обыграл болгарский Левски (96:56), чешскую Опаву (100:78) и российскую Парму 67:65.

Баскетбол. Суперкубок Украины

Прометей – Будивельник – 104:99 (27:21, 24:26, 29:20, 24:32)

Прометей: Доу 6о+5пд, Харрисон 25о+5пд, Эванс 19о+5пд, Стефенс 9о+5пд, Сидоров 20, Лукашов 6, Липовый, Беликов, Тихонов, Петров 12о+7пд, Кемпбел 7, Климов.

Будивельник: Клавел 32, Кобец 3, Стоктон 6о+10пр, Браун 15о+8пд, Гордон 24о+7пд, Грицак 3, Близнюк 11, Апшоу 5.