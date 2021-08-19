Прокляття! Зоря розгромно програла Рапіду в Лізі Європи

Рапід розгромив Зорю у Відні / Фото: Getty Images

По ходу матчу в Відні Зоря створила моментів на кілька поєдинків. Але з реалізацією був жах! Кілька забійних шансів втратив Аллах'яр Саядманеш. Вийшовши на заміну, парад невикористаних можливостей у луганців продовжив інший іранець – Шахаб.

Рапід же, скориставшись помилкою Віталія Вернидуба, забив на 28-й хвилині зустрічі. Ударом з 15 метрів відзначився грецький форвард австрійського клубу Таксіархіс Фунтас.

Схожим чином на 78-й хвилині Рапід зробив рахунок 2:0. Прочавивши Імерекова, вихід вічн-на-віч з Микитою Шевченком реалізував Ерджан Кара.

А на 85-й хвилині Рапід довів рахунок до розгромного (3:0) – після "привозу" від Жуніньо відзначився Грюлль.

Рапід Відень – Зоря Луганськ – 3:0

Голи: Фунтас 28, Кара, 78, Грюлль 85

ОГЛЯД МАТЧУ

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Матч-відповідь відбудеться 26 серпня в Запоріжжі. Але шанси команди Віктора Скрипника мізерні. Зоря дуже близька до того, щоб і п'яту кваліфікацію до Ліги Європи завершити невдачею, як усі чотири попередні. Якесь прокляття!

ПОВНЕ ВІДЕО МАТЧУ РАПІД – ЗОРЯ

Відзначимо, що переможець цієї пари потрапить до групового раундк Ліги Європи, а той, хто програє, опиниться в груповому раунді третього за силою єврокубку – Ліги конференцій.

Раніше з неї, на стадії кваліфікації, вилетіли Ворскла і Колос.