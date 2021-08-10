Шахтар Караганда – Колос: відеоогляд матчу і серії пенальті в Лізі Конференцій

Сьогодні Колос відіграв другий матч Ліги Конференцій проти Шахтаря з Караганди. Команда Руслана Костишина поступилася супернику в серії пенальті.
У першому таймі ініціатива була в ногах господарів, проте Колос створював більш небезпечні моменти. А після перерви гра і зовсім йшла під диктовку української команди.
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Правда, до серйозної небезпеки справа не доходила. Як підсумок, обидві команди так і не відзначилися у двох очних зустрічах і вирішили долю путівки в раунд плей-офф в серії пенальті.
Її Колос і провалив, реалізувавши лише один удар і пропустивши три голи. До вашої уваги – відео серії пенальті і найкращих моментів матчу в Нур-Султані:
ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ
ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ І ОВЕРТАЙМУ
ОГЛЯД СЕРІЇ ПЕНАЛЬТІ