Проклятие! Заря разгромно проиграла Рапиду в Лиге Европы

Рапид разгромил Зарю в Вене / Фото: Getty Images

По ходу матча в Вене Заря создала моментов на несколько моментов. Но с реализацией был тихий ужас! Несколько убойных шансов упустил Аллахьяр Сайядманеш. Выйдя на замену, парад неиспользованных возможностей у луганчан продолжил другой иранец – Шахаб.

Рапид же, воспользовавшись ошибкой Виталия Вернидуба, забил на 28-й минуте встречи. Ударом с 15 метров отличился греческий форвард австрийского клуба Таксиархис Фунтас.

Похожим образом на 78-й минуте Рапид сделал счет 2:0. Продавив Имерекова, выход один на один с Никитой Шевченко реализовал Эрджан Кара.

А на 85-й минуте Рапид довел счет до разгромного (3:0) – после "привоза" от Жуниньо отличился Грюлль.

Рапид Вена – Заря Луганск – 3:0

Голы: Фунтас 28, Кара, 78, Грюлль 85

Ответный матч состоится 26 августа в Запорожье. Но шансы команды Виктора Скрипника мизерные. Заря очень близка к тому, чтобы и пятую квалификацию в Лигу Европы завершить неудачей, как все четыре предыдущие. Какое-то проклятие!

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ПОЛНОЕ ВИДЕО МАТЧА РАПИД – ЗАРЯ

Отметим, что победитель этой пары попадет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравший окажется в групповом раунде третьего по силе еврокубка – Лиги конференций.

Ранее из нее, на стадии квалификации, вылетели Ворскла и Колос.