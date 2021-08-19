19 августа 22:00
Рапид Вена 3
Заря 0
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
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Проклятие! Заря разгромно проиграла Рапиду в Лиге Европы

Олег Люлька
19 августа, 23:51
Луганская Заря в Вене уступила Рапиду со счетом 0:3 и практически лишилась шансов на выход в групповой раунд Лиги Европы

Рапид разгромил Зарю в Вене / Фото: Getty Images

По ходу матча в Вене Заря создала моментов на несколько моментов. Но с реализацией был тихий ужас! Несколько убойных шансов упустил Аллахьяр Сайядманеш. Выйдя на замену, парад неиспользованных возможностей у луганчан продолжил другой иранец – Шахаб.

Рапид же, воспользовавшись ошибкой Виталия Вернидуба, забил на 28-й минуте встречи. Ударом с 15 метров отличился греческий форвард австрийского клуба Таксиархис Фунтас.

Похожим образом на 78-й минуте Рапид сделал счет 2:0. Продавив Имерекова, выход один на один с Никитой Шевченко реализовал Эрджан Кара.

А на 85-й минуте Рапид довел счет до разгромного (3:0) – после "привоза" от Жуниньо отличился Грюлль.

  • Рапид Вена – Заря Луганск – 3:0
  • Голы: Фунтас 28, Кара, 78, Грюлль 85

Ответный матч состоится 26 августа в Запорожье. Но шансы команды Виктора Скрипника мизерные. Заря очень близка к тому, чтобы и пятую квалификацию в Лигу Европы завершить неудачей, как все четыре предыдущие. Какое-то проклятие!

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ПОЛНОЕ ВИДЕО МАТЧА РАПИД – ЗАРЯ

Отметим, что победитель этой пары попадет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравший окажется в групповом раунде третьего по силе еврокубка – Лиги конференций.

Ранее из нее, на стадии квалификации, вылетели Ворскла и Колос.

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