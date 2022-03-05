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Клята війна! Український клуб знявся з Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець
5 березня, 17:38
Агресія російських окупантів зруйнувала звичне мирне життя українських громадян

БК Прометей відмовився від участі у Лізі чемпіонів / Фото: Колаж: Сьогодні, офіційний сайт БК "Прометей"

Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський заявив, що ухвалив рішення розпустити всі команди та відмовитися від участі у баскетбольній Лізі чемпіонів.

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"Дорогі друзі, фанати та вболівальники СК Прометей. Сьогодні в Україні йде війна. Нами було прийнято не просте, але, впевнений, вірне рішення розпустити усі команди СК Прометей і відмовитися від участі чоловічої команди БК Прометей у Лізі Чемпіонів.

Сьогодні всі наші гроші, кошти та сили спрямовані на захист України, підтримку наших ЗСУ та територіальної оборони. Ми точно переможемо! Все буде Україна! А решта потім.

P.S. З сьогоднішнього дня прийняв рішення для себе особисто і видав наказ на всі наші підприємства, що і я, і всі Ви повинні і розмовлятимемо тільки українською мовою. Це моя остаточна громадянська позиція. Слава Україні!", – написав Володимир Дубинський у Facebook.

Раніше ми повідомляли, що Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям не дозволяти участь спортсменів із Росії та Білорусі у змаганнях.

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Росію і Білорусь виганяють зі світового спорту / Фото: Колаж: Сьогодні