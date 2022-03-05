Проклятая война! Украинский клуб снялся с Лиги чемпионов

Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский заявил, что принял решение распустить все команды и отказаться от участия в баскетбольной Лиге чемпионов.

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"Дорогие друзья, фанаты и болельщики СК Прометей. Сегодня в Украине идет война. Нами было принято не простое, но, уверен, верное решение распустить все команды СК Прометей и отказаться от участия мужской команды БК Прометей в Лиге Чемпионов.

Сегодня все наши деньги, средства и силы направлены на защиту Украины, поддержку наших ВСУ и территориальной обороны. Мы точно победим! Все будет Украина! А все остальное потом.

P.S. С сегодняшнего дня принял решение для себя лично и издал приказ на все наши предприятия, что и я, и все мы должны и будем разговаривать только на украинском языке. Это моя окончательная гражданская позиция. Слава Украине!", – написал Владимир Дубинский в Facebook.