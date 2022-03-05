8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
15 марта 22:00
Аякс --
Бенфика --
15 марта 22:00
Манчестер Юнайтед --
Атлетико --
16 марта 22:00
Лилль --
Челси --
16 марта 22:00
Ювентус --
Вильярреал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости баскетбола

Проклятая война! Украинский клуб снялся с Лиги чемпионов

Сергей Шаховец
5 марта, 17:38
Агрессия российских оккупантов разрушила привычную мирную жизнь украинских граждан

БК Прометей отказался от участия в Лиге чемпионов / Фото: Коллаж: Сегодня, официальный сайт БК "Прометей"

Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский заявил, что принял решение распустить все команды и отказаться от участия в баскетбольной Лиге чемпионов.

Читайте также: Какое же ты х###о! Украинский баскетболист обратился к Путину

Реклама

"Дорогие друзья, фанаты и болельщики СК Прометей. Сегодня в Украине идет война. Нами было принято не простое, но, уверен, верное решение распустить все команды СК Прометей и отказаться от участия мужской команды БК Прометей в Лиге Чемпионов.

Сегодня все наши деньги, средства и силы направлены на защиту Украины, поддержку наших ВСУ и территориальной обороны. Мы точно победим! Все будет Украина! А все остальное потом.

P.S. С сегодняшнего дня принял решение для себя лично и издал приказ на все наши предприятия, что и я, и все мы должны и будем разговаривать только на украинском языке. Это моя окончательная гражданская позиция. Слава Украине!", – написал Владимир Дубинский в Facebook.

Ранее мы сообщали, что Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях.

Реклама

Россию и Беларусь выгоняют из мирового спорта / Фото: Коллаж: Сегодня