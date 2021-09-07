8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Проклята росіянами багато разів: українці Різатдіновій дісталося за правду

Олександр Трикіша
7 вересня, 17:45
Українській гімнастці Ганні Різатдіновій дісталося від російських фанатів за думку про суддівство на Олімпіаді-2020 року, де Росія залишилася без золотих медалей

Анна Різатдінова виступає за природню красу / Фото: Instagram

Анна Різатдінова прокоментувала суддівство на Олімпіаді, де висловила думку, що Ліной Ашрам з Ізраїлю перемогла заслужено.

Думка українки не сподобалася російським уболівальникам, які залишили сотні негативних коментарів у соцмережах Анни.

"Вперше в житті судили Олімпійські ігри об'єктивно. Це правда. Я висловила свою думку в соцмережах і отримала розгром в коментарях – з боку росіян я була проклята багато разів.

Ми навіть сміялися, що російські мене прокляли, а в Ізраїлі, Єрусалимі, повинні замолити", – розповіла Різатдінова Yuotube-каналу Бегущий Банкир.

Ліной Ашрам Фото: European Gymnastics

Росія вперше за 21 рік залишилася без золотих медалей Олімпіади в художній гімнастиці.

В останній раз таке трапилося на Олімпіаді-1996 року в Атланті. Тоді в індивідуальному багатоборстві перемогла українка Катерина Серебрянська, а в командних змаганнях золото забрали іспанки.

Реклама