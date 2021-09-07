Проклята росіянами багато разів: українці Різатдіновій дісталося за правду

Анна Різатдінова прокоментувала суддівство на Олімпіаді, де висловила думку, що Ліной Ашрам з Ізраїлю перемогла заслужено.

Думка українки не сподобалася російським уболівальникам, які залишили сотні негативних коментарів у соцмережах Анни.

"Вперше в житті судили Олімпійські ігри об'єктивно. Це правда. Я висловила свою думку в соцмережах і отримала розгром в коментарях – з боку росіян я була проклята багато разів.

Ми навіть сміялися, що російські мене прокляли, а в Ізраїлі, Єрусалимі, повинні замолити", – розповіла Різатдінова Yuotube-каналу Бегущий Банкир.