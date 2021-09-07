Проклята россиянами много раз: украинке Ризатдиновой досталось за правду

Анна Ризатдинова выступает за естественную красоту / Фото: Instagram
Анна Ризатдинова прокомментировала судейство на Олимпиаде, где выразила мнение, что Линой Ашрам из Израиля победила заслуженно.
Мнение украинки не понравилось российским болельщикам, которые оставили сотни негативных комментариев в соцсетях Анны.
"Впервые в жизни судили Олимпийские игры объективно. Это правда. Я высказала свое мнение в соцсетях и получила разгром в комментариях – со стороны россиян я была проклята много раз.
Мы даже смеялись, что русские меня прокляли, а в Израиле, Иерусалиме, должны замолить", – рассказала Ризатдинова Youtube-каналу Бегущий Банкир.
Россия впервые за 21 год осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике.
В последний раз такое случилось на Олимпиаде-1996 в Атланте. Тогда в индивидуальном многоборье победила украинка Екатерина Серебрянская, а в командных соревнованиях золото забрали испанки.