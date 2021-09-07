Проклята россиянами много раз: украинке Ризатдиновой досталось за правду

Анна Ризатдинова прокомментировала судейство на Олимпиаде, где выразила мнение, что Линой Ашрам из Израиля победила заслуженно.

Мнение украинки не понравилось российским болельщикам, которые оставили сотни негативных комментариев в соцсетях Анны.

"Впервые в жизни судили Олимпийские игры объективно. Это правда. Я высказала свое мнение в соцсетях и получила разгром в комментариях – со стороны россиян я была проклята много раз.

Мы даже смеялись, что русские меня прокляли, а в Израиле, Иерусалиме, должны замолить", – рассказала Ризатдинова Youtube-каналу Бегущий Банкир.