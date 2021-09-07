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18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Проклята россиянами много раз: украинке Ризатдиновой досталось за правду

Александр Трикиша
7 сентября, 17:45
Украинской гимнастке Анне Ризатдиновой досталось от российских фанатов за мнение о судействе на Олимпиаде-2020, где Россия осталась без золотых медалей

Анна Ризатдинова выступает за естественную красоту / Фото: Instagram

Анна Ризатдинова прокомментировала судейство на Олимпиаде, где выразила мнение, что Линой Ашрам из Израиля победила заслуженно.

Мнение украинки не понравилось российским болельщикам, которые оставили сотни негативных комментариев в соцсетях Анны.

"Впервые в жизни судили Олимпийские игры объективно. Это правда. Я высказала свое мнение в соцсетях и получила разгром в комментариях – со стороны россиян я была проклята много раз.

Мы даже смеялись, что русские меня прокляли, а в Израиле, Иерусалиме, должны замолить", – рассказала Ризатдинова Youtube-каналу Бегущий Банкир.

Линой Ашрам Фото: European Gymnastics

Россия впервые за 21 год осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике.

В последний раз такое случилось на Олимпиаде-1996 в Атланте. Тогда в индивидуальном многоборье победила украинка Екатерина Серебрянская, а в командных соревнованиях золото забрали испанки.

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