"Сталася катастрофа в сім'ї". Дочка Вірчиса зворушливо попрощалася з батьком

Донька Володимира Вірчиса Аміна на Facebook-сторінці батька опублікувала повідомлення, присвячене найдорожчій для неї людині.

"Мене звуть Вірчис Аміна Володимирівна. Сьогодні в моїй сім'ї сталася велика катастрофа. Не стало мого Папи (я сміливо пишу Папа з великої літери), Вірчис Володимира Володимировича. Я не хочу зараз вдаватися до подробиць. Сьогодні я просто скажу, що я неймовірно горда бути дочкою най-найдобрішої, най-самої люблячої Людини в цьому світі.

Татусю, любий, я тебе завжди пам'ятатиму щасливою і вседозволяючою Людиною. Завжди пам'ятатиму твої слова: "Крім моєї Аміни і Амосова нікого розумнішого у своєму житті я не знаю".

Дякую тобі, Папулечко, за все, що ти мені дав і продовжуєш давати своєю сильною енергетикою. Я тебе дуже люблю", – написала дочка уславленого боксера.