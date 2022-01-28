"Произошла катастрофа в семье". Дочь Вирчиса трогательно попрощалась с отцом

Дочь Владимира Вирчиса Амина на Facebook-странице отца опубликовала пост посвященный самому дорогому для нее человеку.

"Меня зовут Вирчис Амина Владимировна. Сегодня в моей семье произошла большая катастрофа. Не стало моего Папы (я смело пишу Папа с большой буквы), Вирчис Владимира Владимировича. Я не хочу в данный момент вдаваться в подробности. Сегодня я просто скажу, что я невероятно горда быть дочерью самого-самого доброго, самого-самого любящего Человека в этом мире.

Папочка, любименький, я тебя всегда буду помнить счастливым и всепозволяющим Человеком. Всегда буду помнить твои слова: "Кроме моей Амины и Амосова никого умнее в своей жизни я не знаю".

Спасибо тебе, Папулечка, за все, что ты мне дал и продолжаешь давать своей сильной энергетикой. Я тебя очень люблю", – написала дочь прославленного боксера.