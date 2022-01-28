"Произошла катастрофа в семье". Дочь Вирчиса трогательно попрощалась с отцом

Владимир Вирчис с дочерью Аминой / Фото: Facebook
Дочь Владимира Вирчиса Амина на Facebook-странице отца опубликовала пост посвященный самому дорогому для нее человеку.
"Меня зовут Вирчис Амина Владимировна. Сегодня в моей семье произошла большая катастрофа. Не стало моего Папы (я смело пишу Папа с большой буквы), Вирчис Владимира Владимировича. Я не хочу в данный момент вдаваться в подробности. Сегодня я просто скажу, что я невероятно горда быть дочерью самого-самого доброго, самого-самого любящего Человека в этом мире.
Папочка, любименький, я тебя всегда буду помнить счастливым и всепозволяющим Человеком. Всегда буду помнить твои слова: "Кроме моей Амины и Амосова никого умнее в своей жизни я не знаю".
Спасибо тебе, Папулечка, за все, что ты мне дал и продолжаешь давать своей сильной энергетикой. Я тебя очень люблю", – написала дочь прославленного боксера.
Кто такой Владимир Вирчис
- Владимир Вирчис родился 18 августа 1973 года в Каховке. В 1999 году начал профессиональную карьеру.
- Из первых 20 боев 17 он завершил досрочно, а всего его рекорд составляет 26 побед (21 – нокаутом) и два поражения. Он ушел с ринга в 2009 году.
- Украинец владел интерконтинентальными титулами по версии IBF и WBO в супертяжелом весе. В 2008 году он проиграл отборочный поединок и упустил возможность сразиться за титул с Виталием Кличко.