Продовжуємо запалювати у Лізі націй! Огляд матчу Україна – Вірменія (відео)

Петраков знову перемагає зі збірною України / Фото: Reuters

Збірна України зуміла продовжити переможну смугу у Лізі націй. Після тріумфу в Ірландії команда Олександра Петракова розгромила Вірменію.

Перший тайм важко дався нашій команді. Вірменія вміло боронилася, не давай Україні створювати моменти. Розмочити ворота Юрченка вийшло лише у середині другого тайму.

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Малиновський кілька разів пробивав по воротах гостей, а на 61 хвилині замкнув простріл від Караваєва. М'яч після більярдного удару залетів у кут воріт.

Подвоїти перевагу наша команда вийшла на 78 хвилині. Караваєв знову намагався прострілом знайти партнера у центрі поля. Захисник гостей вибив м'яч, проте прямий на Олександра. Той відразу і пробив точно по воротах гостей.

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Жирну крапку у поєдинку поставив Віталій Миколенко, котрий вийшов на заміну. Захисник Евертона успішно попресингував Монроя після далекого закидання та від його ноги м'яч залетів у ворота.

Таким чином, збірна України здобуває другу перемогу у Лізі націй та очолює свою групу у дивізіоні В. Наступну гру команда Петракова проведе 14 червня проти вже знайомих ірландців.

ОГЛЯД МАТЧУ УКРАЇНА – ВІРМЕНІЯ