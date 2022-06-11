11 июня 16:00 О матче
Украина 3
Армения 0
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Продолжаем зажигать в Лиге наций! Обзор матча Украина – Армения (видео)

Анатолий Дерека
11 июня, 20:06
Подопечные Александра Петракова разгромили гостей с Кавказа в польском Лодзе. Смотрите лучшие моменты игры в видеообзоре

Петраков вновь побеждает со сборной Украины / Фото: Reuters

Сборная Украины сумела продолжить победную полосу в Лиге наций. После триумфа в Ирландии команда Александра Петракова разгромила Армению.

Первый тайм нелегко дался нашей команде. Армения умело защищалась, не давай Украине создавать моменты. Распечатать ворота Юрченко вышло лишь в середине второго тайма.

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Малиновский несколько раз пробивал по воротам гостей, а на 61 минуте точно замкнул прострел от Караваева. Мяч после бильярдного удара залетел в угол ворот.

Удвоить преимущество у нашей команды вышло на 78 минуте. Караваев вновь пытался прострелом найти партнера в центре поля. Защитник гостей выбил мяч, однако прям на Александра. Тот слету и пробил точно по воротам гостей.

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Жирную точку в поединке поставил Виталий Миколенко, который вышел на замену. Защитник Эвертона успешно попрессинговал Монроя после дальнего заброса и от его ноги мяч залетел в ворота.

Таким образом, сборная Украины добывает вторую победу в Лиге наций и возглавляет свою группу в дивизионе В. Следующую игру команда Петракова проведет 14 июня против уже знакомых ирландцев.

ОБЗОР МАТЧА УКРАИНА – АРМЕНИЯ