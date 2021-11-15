16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
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Продавець взуття надихнув лідера збірної України на битву з Боснією

Андрій Трофімов
15 листопада, 15:47
Тарас Степаненко перед ключовим поєдинком відбору на чемпіонат світу процитував підприємця Філа Найта

Тарас Степаненко зрівняв рахунок у матчі з Болгарією

16 листопада – вирішальний день для збірної України у груповій кваліфікації на ЧС-2022. Нам треба обіграти Боснію! І вірити, що Фінляндія не виграє у Франції.

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Напередодні зустрічі півзахисник української команди Тарас Степаненко зробив емоційний пост у Instagram.

"Боягузи ніколи нічого не починали. Слабкі вмирали в дорозі. Це означає, що залишилися тільки ми! – Філ Найт, продавець взуття, – написав Степаненко і додав: Тільки віра в перемогу, а не панічний настрій дозволить нам досягти мети".

Філ Найт – американський бізнесмен, один із засновників компанії Nike.

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Нагадаємо, що гол Тарас Степаненка допоміг збірній України відігратися у товариському поєдинку проти Болгарії.

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Якщо Україна вийде з групи, то зіграє у стикових матчах, які відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці цих шляхів стануть учасниками чемпіонату світу.