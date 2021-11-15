16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
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Продавец обуви вдохновил лидера сборной Украины на битву с Боснией

Андрей Трофимов
15 ноября, 15:47
Тарас Степаненко перед ключевым поединком отбора на чемпионат мира процитировал предпринимателя Фила Найта

Тарас Степаненко сравнял счет в матче с Болгарией

16 ноября – решающий день для сборной Украины в групповой квалификации на ЧМ-2022. Нам нужно обыграть Боснию! И верить, что Финляндия не выиграет у Франции.

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Накануне встречи полузащитник украинской команды Тарас Степаненко сделал эмоциональный пост в Instagram.

"Трусы никогда ничего не начинали. Слабые умирали в пути. Это значит, что остались только мы! – Фил Найт, продавец обуви", – написал Степаненко и добавил: Только вера в победу, а не паническое настроение позволит нам достичь цели".

Фил Найт – американский бизнесмен, один из основателей компании Nike.

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Напомним, что гол Тарас Степаненко помог сборной Украины отыграться в товарищеском поединке против Болгарии.

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Если Украина выйдет из группы, то сыграет в стыковых матчах, которые пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя этих путей станут участниками чемпионата мира.