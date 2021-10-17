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Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
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Вакцинуйтеся, якщо не хочете мати дітей! Футбольний олігарх проти щеплення

Андрій Трофімов
17 жовтня, 23:16
63-річний румунський бізнесмен Джіджі Бекалі, який є власником футбольного клубу Стяуа, виступив з суперечливою заявою стосовно боротьби з COVID-19

Бекалі проти щеплення від COVID-19 / Фото: Getty Images

Власник знаменитого бухарестського клубу Стяуа Джіджі Бекалі розкритикував вакцинацію від коронавірусу.

"Якщо гравці вакцинуються, я буду лютий! Я не хочу вакцинуватися. Я людина і не хочу ставати "транслюдиною". Навіщо мені вводити в себе субстанцію, яка генетично мене модифікує?" – наводить обурення 63-річного Бекалі gsp.ro.

"Я вірю дослідникам, які кажуть, що вакцина – це погано. Давайте подивимося, що буде за два-три роки. Я не збираюся колотися. Я сказав гравцям: "Якщо ви не хочете мати дітей, то можете робити щеплення".

Футболісти Стяуа / Фото: Twitter

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"Якщо навіть мені приставлять пістолет до скроні, я все одно відмовлюся від вакцинації", – підсумував Бекалі, який також є відомим у Румунії політиком і бізнесменом, його статки оцінюються в 500 мільйонів доларів.

Відзначимо, що раніше в Міністерстві охорони здоров'я України назвали міфом твердження, ніби вакцини проти COVID-19 викликають імпотенцію.

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"Виробники вакцин запевняють, що не було зафіксовано жодного випадку, коли щеплення проти COVID-19 спричинило б еректильну дисфункцію. У той же час зараз проводять дослідження, попередні результати яких свідчать про те, що таку проблему може викликати перенесений COVID-19", – кажуть у МОЗ.

Додамо також, що в лютому знаменитий воротар Гельмут Дукадам, який приніс Стяуа перемогу в Кубку чемпіонів-1986, скаржився, що ніяк не може записатися на щеплення в Румунії. 62-річний Дукадам просив про допомогу Путіна.

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