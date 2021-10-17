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30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
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Черноморец --
30 октября 00:00
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Прививайтесь, если не хотите иметь детей! Футбольный олигарх против вакцинации

Андрей Трофимов
17 октября, 23:16
63-летний румынский бизнесмен Джиджи Бекали, который является владельцем футбольного клуба Стяуа, выступил с противоречивым заявлением по поводу борьбы с COVID-19

Бекали против прививок от COVID-19 / Фото: Getty Images

Владелец знаменитого бухарестского клуба Стяуа Джиджи Бекали раскритиковал вакцинацию от коронавируса.

"Если игроки вакцинируются, я буду вне себя! Я не хочу вакцинироваться. Я человек и не хочу становиться "трансчеловеком". Зачем мне вводить в себя субстанцию, которая генетически меня модифицирует?" – приводит возмущение 63-летнего Бекали gsp.ro.

"Я верю исследователям, которые говорят, что вакцина – это плохо. Давайте посмотрим, что будет через два-три года. Я не собираюсь колоться. Я сказал игрокам: "Если вы не хотите иметь детей, то можете прививаться".

Футболисты Стяуа / Фото: Twitter

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"Если даже мне приставят пистолет к виску, я все равно откажусь от вакцинации", – подытожил Бекали, который также является известным в Румынии политиком и бизнесменом, его состояние оценивается в 500 миллионов долларов.

Отметим, что ранее в Министерстве здравоохранения Украины назвали мифом утверждение, будто вакцины против COVID-19 вызывают импотенцию.

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"Производители вакцин уверяют, что не было зафиксировано ни одного случая, когда прививки против COVID-19 повлекли бы эректильную дисфункцию. В то же время сейчас проводят исследования, предварительные результаты которых свидетельствуют о том, что такую проблему может вызвать перенесенный COVID-19", – говорят в Минздраве.

Добавим также, что в феврале знаменитый вратарь Хельмут Дукадам, принесший Стяуа победу в Кубке чемпионов-1986, жаловался, что никак не может записаться на прививку в Румынии. 62-летний Дукадам просил о помощи Путина.

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