16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 20:30 Онлайн
Атлетик --
Реал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Привіз привіт від Тайсона. Шахтар посилився черговим діамантом

Сергій Шаховець
16 січня, 11:11
Ще одним бразильським футболістом поповнився склад донецького Шахтаря в зимове трансферне вікно

Бразилець Вінісіус Тобіас тепер гравець Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Гірники" підписали перспективного бразильського захисника ще влітку минулого року, але приєднатися до основи він зміг лише зараз.

Реклама

Вінісіус Тобіас прилетів до Києва у п'ятницю ввечері, а в суботу, 15 січня, разом із рештою бразильських футболістів Шахтаря пройшов медогляд у столичній клініці.

Реклама

А вже у неділю юне дарування разом із Шахтарем вирушить на збори до Туреччини.

Вінісіус Тобіас є вихованцем Інтернасьонала з Порту-Алегрі, за який нині виступає легенда Шахтаря Тайсон, який покинув донецький клуб посеред минулого сезону.

У 2021 році Вінісіус Тобіас виступав за Інтернасьонал U20 і провів 23 матчі – 16 у чемпіонаті та 7 у Кубку (відзначився 1 голом з пенальті).

Реклама

Основна позиція на полі 17-річного бразильця – правий захисник, але за необхідності може зіграти і вінгера.

Новачок Шахтаря Вінісіус Тобіас / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, днями донецький Шахтар підписав контракт з 24-річним вінгером Давидом Нересом. Бразилець із Аяксом двічі вигравав чемпіонат Нідерландів, а зі збірною Бразилії переміг на Кубку Америки-2019.

Аякс отримає за трансфер 12 мільйонів євро. Ця сума може збільшитися до 16 млн залежно від результатів гравця.

Давід Нерес / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"