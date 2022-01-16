Привіз привіт від Тайсона. Шахтар посилився черговим діамантом

Бразилець Вінісіус Тобіас тепер гравець Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Гірники" підписали перспективного бразильського захисника ще влітку минулого року, але приєднатися до основи він зміг лише зараз.

Реклама

Вінісіус Тобіас прилетів до Києва у п'ятницю ввечері, а в суботу, 15 січня, разом із рештою бразильських футболістів Шахтаря пройшов медогляд у столичній клініці.

Реклама

А вже у неділю юне дарування разом із Шахтарем вирушить на збори до Туреччини.

Вінісіус Тобіас є вихованцем Інтернасьонала з Порту-Алегрі, за який нині виступає легенда Шахтаря Тайсон, який покинув донецький клуб посеред минулого сезону.

У 2021 році Вінісіус Тобіас виступав за Інтернасьонал U20 і провів 23 матчі – 16 у чемпіонаті та 7 у Кубку (відзначився 1 голом з пенальті).

Реклама

Основна позиція на полі 17-річного бразильця – правий захисник, але за необхідності може зіграти і вінгера.

Новачок Шахтаря Вінісіус Тобіас / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, днями донецький Шахтар підписав контракт з 24-річним вінгером Давидом Нересом. Бразилець із Аяксом двічі вигравав чемпіонат Нідерландів, а зі збірною Бразилії переміг на Кубку Америки-2019.

Аякс отримає за трансфер 12 мільйонів євро. Ця сума може збільшитися до 16 млн залежно від результатів гравця.