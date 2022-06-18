Довелося всіх вигнати: російські спортсмени постраждали через санкції

Артем Вахітов був чемпіоном Glory / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярний кікбоксерський промоушн Glory розірвав контракти з усіма російськими спортсменами. З початку війни вони виступали під нейтральним прапором, але тепер і ця лазівка закрита. Раніше найкрутіший баскетбольний турнір позбавився росіян.

У заяві Glory зазначається, що через російських спортсменів промоушн зіткнувся з низкою перешкод.

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заборони на поїздки;

проблеми безпеки;

блокування платежів через санкції;

відмова суперникоів битися з представниками РФ.

Російських бійців позбавили місць у рейтингах, а також забрали у Артема Вахітова чемпіонський пояс у напівважкій вазі.

"Сподіваємося, ця жахлива війна, розпочата російським урядом, завершиться якнайшвидше", – сказав співголова Glory Скотт Рудманн.

Раніше ми писали, що на фронті загинули два чемпіони України з кікбоксингу. Назар Макаренко з початку повномасштабної війни пішов у тероборону, а Олександр Фештрига воював ще за донецький аеропорт.