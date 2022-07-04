Прийшов, побачив – три забив! Феноменальний дебют українця у Європі

Щебетун вдало розпочав литовський етап кар'єри / Фото: Колаж: Сьогодні

Український форвард Олексій Щебетун зіграв свій перший матч у чемпіонаті Литви. І одразу оформив хет-трик, що допомогло його клубу перемогти. Раніше сейв Андрія Луніна був визнаний найкращим у чемпіонаті Іспанії.

У 18 турі вищого литовського дивізіону Шяуляй приймав Джюгас Тельшяй. Поєдинок став справжнім бенефісом новачка господарів поля. Вже до 17-ї хвилини Щебетун оформив дубль. Але гостям удалося відігратися. Проте останнє слово залишилося за українським нападником, котрий забив переможний гол перед фінальним свистком.

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Шяуляй – Джюгас Тельшяй – 3:2

Голи: Щебетун, 13 (пен.), 17, 89 – Койке, 18, Едуардо, 69

У турнірній таблиці Шяуляй іде на сьомому місці. Команда далеко відстала від єврокубкової зони, та й виліт їй теж не загрожує.

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25-річний Олександр Щебетун був на контракті київського Динамо, але за основну команду так і не зіграв. Останнім його клубом була київська Оболонь.

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