Орки вкрали футболку володаря Золотого м'яча. Одкровення легенди Динамо

Колишній захисник Динамо та збірної України Юрій Дмитрулін розповів про перебування у його будинку російських загарбників. Орки почистили колекцію футболок легендарного футболіста, забравши найціннішу.
До речі, рашисти вже продають у себе форму збірної України, вкрадену під Броварами.
"Камера працювала час від часу: встигла підзарядитися від сонця – увімкнулась. На записах було видно, що троє людей виходять через хвіртку, несуть торби. Швидше за все, це були мародери зі славної російської армії, другої у світі.
Було видно, що вони у солдатській російській формі. У будинку не залишилося жодної ковдри. Електроніку не чіпали. Єдине, у Микити витягли з комп'ютера всю начинку, залишили тільки блок живлення. Забрали пару медалей, які одержав на державному рівні.
Немає футболок Рівалдо, Тюрама та Вороніна. На ліжках – сліди, купа їжі, пайки. Свої шеврони залишили. За вкрадені футболки прикро. З Рівалдо я обмінявся футболками у Барселоні, коли виграли 4:0. Ситуація сталася для нього образливою, для мене смішною. За рахунку 3:0 або 4:0 на нашу користь вони атакували, не вийшло: чи удар заблокували, чи підштовхнули.
Він сів на полі, тримається за голову. Підійшов до нього, простяг руку, пропонуючи допомогу, щоб підвестися. Він відмахнувся. Ну, відмахнувся й ок, я посміхнувся. Проте після гри підійшов помінятися футболками без проблем. А через рік він виграв "Золотий м'яч". Тож подвійно прикро, що футболка це зникла", – сказав Дмитрулін в інтерв'ю Sport Arena.
Раніше ми розповідали, як два тижні перебував під російськими обстрілами партнер Юрія Дмитруліна по Динамо та збірній України Владислав Ващук. Уславлений футболіст разом із дітьми ховався від снарядів у підвалі власного будинку.