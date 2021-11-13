Доторкнувся до чужої машини – півтора мільйона штрафу! Шок у Формулі-1

Скандальний дотик Ферстаппена / Фото: Twitter

Лідер сезону Формули-1 Ферстаппен після завершення кваліфікації Гран-прі Бразилії доторкнувся до машини свого конкурента Льюїса Гамільтона, що є порушенням режиму закритого парку.

За це пілот Ред Булл оштрафований на 50 тисяч євро (близько 1,5 млн гривень) – повідомляє офіційний сайт FIA.

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При цьому стюарди, вивчивши відеоматеріали, дійшли висновку, що дотик Ферстаппена до машини Гамільтона не спричинив жодних наслідків, оскільки заднє крило автомобіля Гамільтона після дотику не змінило свого положення в просторі.

Макс Ферстаппен і Льюїс Хемілтон / Фото: Reuters

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Розглянувши всі обставини та вислухавши пояснення Ферстаппена, судді вирішили накласти на нідерландця грошовий штраф.

Однак в офіційному документі FIA зазначено, що якщо такі порушення повторяться, то можуть спричинити більш суворі покарання.

Раніше ми писали, що Гамільтон опустився з першого на останній рядок протоколу кваліфікації Гран-прі Бразилії Причиною для такого рішення став той факт, що зазор між закрилками заднього антикрила із включеною системою DRS на машині чинного чемпіона перевищив допустимі за регламентом 85 мм.

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